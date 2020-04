L’USdA creu “inadmissible” que s’obligui a treballadors a informar del resultat del test d’anticossos

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha rebut queixes de treballadors als qui les seves empreses els han demanat de sotmetre’s als test d’anticossos de la Covid-19 que es faran en el cribratge massius a la població, i que després en comuniquin els resultats. “Considerem aquestes practiques del tot inadmissibles”, assegura el sindicat en una nota de premsa.

Aixó, des de l’USdA es recorda que no és obligatori sotmetre’s al test d’anticossos, “però sí recomanable”. En aquest sentit, l’organització sindical “recomana a tots els treballadors i treballadores d’Andorra que es facin els testos d’anticossos”, ja que permetrà tenir una visió sanitària “el més acurada possible de l’abast de la pandèmia al nostre país”.

Pel que fa a la comunicació dels resultats, el sindicat apunta que els treballadors no tenen l’obligació de comunicar els resultats a l’empresa, i “ni tan sols si han assistit a la realització dels test”. En aquest punt, l’USdA manifesta que “entenem que aquesta informació s’ha de reservar a la xarxa sanitària”, pel que demana que “el Govern vetlli pel bon ús de la informació sanitària de la pandèmia de Covid-19, que no permeti que aquesta informació sanitària es pugui utilitzar per ningú que no sigui sanitat i que impedeixi que aquesta es pugui convertir en una cacera de bruixes del món empresarial en contra dels treballadors i treballadores d´Andorra”.