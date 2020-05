L’USdA afirma que hi ha treballadors de l’hostaleria que no han cobrat res des del 13 de març

La Unió Sindical d’Andorra, USDA, ha emès un comunicat on explica que ha rebut queixes d’empleats de l’hostaleria que no han percebut cap salari des de l’inici de la crisi de la covid i que tampoc han estat acomiadats, pel que no poden rebre cap mena d’ajut. el comunicat és el següent:

L’USdA ha rebut diverses queixes de treballadors del sector de l’hostaleria que, després de la declaració d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2, no han percebut cap salari des del passat dia 13 de març, ni tampoc han estat acomiadats per l’empresa, no podent així, sol·licitar els ajuts per desocupació involuntària, ni tampoc inscriure’s al Servei d’Ocupació com a desocupats.

Es tracta de treballadors que, tot i portar un període de temps considerable prestant els seus serveis a l’empresa i realitzant un horari de treball regular, normalment amb jornada reduïda, no havien estat requerits per l’empresari per signar el contracte de treball. Algunes de les empreses els estan reclamant actualment per fer-los signar un contracte per sessions quan, en realitat, haurien de signar un contracte de treball per temps indefinit, ja sigui ordinari o a temps parcial, depenent de si es realitzava una jornada de 40 hores setmanals o inferior.

Com ja va comunicar la USdA, amb l’entrada en vigor la nova llei laboral, el gener del 2019, es va crear, a l’article 20.1, una nova modalitat de contractació, el contracte per sessions, coneguda a l’estat espanyol com contracte “escombraria”. Es tracta d’un contracte que pot tenir una durada setmanal, mensual o anual, però el treballador només és requerit per l’empresa de forma esporàdica o més o menys regular, per a esdeveniments puntuals i només cobra les jornades que l’empresa el demana per treballar. El treballador sempre està a disposició de que l’empresa el reclami per treballar i, encara que signi varis contractes d’aquests tipus i durant varis anys, no adquireix la condició d’indefinit.

Els treballadors que, pressionats per l’empresa, estan signant el contracte per sessions, no perceben cap remuneració des del dia 13 de març, ja que, l’empresa no els ha abonat cap salari, no ha demanat cap ERTO, però tampoc els ha acomiadat, de forma que, a l’estar donats d’alta, el Servei d’Ocupació, tot i que no realitzen cap activitat laboral ni reben cap salari, no els inscriu com a desocupats i, aleshores, tampoc poden sol·licitar l’ajut per desocupació involuntària al Govern.

Quan hi ha una manca de contracte de treball, la relació laboral es considera que és indefinida, mai de durada determinada i encara menys “per sessions”. Els treballadors poden denunciar davant de la inspecció de treball tant la manca de formalització per escrit del contracte de treball (falta greu), com l’incompliment de les normes sobre modalitats contractuals utilitzant contractes en frau de llei (falta greu) i l’impagament total o parcial del salari, que es considera falta molt greu i, sobretot, es recomana que no signin cap contracte per sessions, ni tampoc de durada determinada i que acudeixin a la inspecció de treball, que serà la que assessori i determini quina és la modalitat de contracte per la que s’han de regir tots aquells que no van signar un contracte en el moment d’iniciar la relació laboral.

Gabriel Ubach Valdivia

Secretari General d’Unió Sindical d’Andorra