L’ús d’Internet (tràfic mòbil) segueix imparable en detriment de l’ús del tràfic telefònic de veu

Els abonaments per servei durant el mes d’agost de 2025 se situen en 54.124 abonats als serveis de telefonia fixa, 132.664 abonats als serveis de telefonia mòbil i 43.186 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del +2,9% respecte al mes d’agost de l’any anterior en telefonia fixa i del +7,0% en telefonia mòbil. Quant als abonats a Internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del +2,6%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El tràfic telefònic en minuts sense Internet durant el mes d’agost de 2025 se situa en 8,27 milions, el que representa una variació percentual negativa del -17,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 5,75 milions de minuts (69,5% del total i equivalent a un -7,6% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 2,52 milions de minuts (30,5% del total i un -33,1% respecte a l’any anterior).
El tràfic per Internet en GB durant el mes d’agost se situa en 13,28 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva del +8,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.
En termes generals, s’observa una clara disminució de l’ús del tràfic telefònic de veu, tant nacional com internacional, que es tradueix en un augment constant de l’ús d’Internet i, de manera molt destacada, del tràfic mòbil.