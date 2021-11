L’ús de la mascareta tornarà a ser generalitzat, també a l’exterior

L’evolució de la pandèmia de Covid-19 ha obligat el Govern a fer passos enrere i a tornar a endurir les mesures per frenar els contagis. Així, una de les mesures més destacades és l’ús de la mascareta de manera generalitzada també en els espais exteriors, en les zones urbanes. Així mateix, també s’haurà de presentar el certificat Covid de manera generalitzada per accedir a bars i restaurants i a la majoria d’equipaments d’oci.

Les mesures, aprovades en una sessió del Consell de Ministres extraordinària, entraran en vigor aquesta propera mitjanit, de dimarts a dimecres, i tindran una vigència inicial de 15 dies.

També es demana reduir la interacció social i s’estableix que les reunions en espais interiors hauran de ser de com a màxim 6 persones -amb algunes excepcions, com són el Consell General, el propi Govern, o celebracions d’actes notarials o altres-, i de 10 a l’exterior. En aquest sentit, es recomana mantenir els grups bombolla.

En serveis de restauració i altres, com balnearis, gimnasos, museus, etcètera, es redueixen els aforaments i s’estableix l’obligatorietat de presentar el certificat Covid -sigui per vacunació, de superació de la malaltia en els darrers sis mesos o per una prova diagnòstica negativa (de 72 hores en cas de PCR o TMA i de 12 hores per test ràpids d’antigen).

De la mateixa manera, es redueix l’aforament del transport públic al 70% i es tanca novament l’oci nocturn, per al qual es reactiven els programes de Suspensió Temporal dels Contractes de Treball i de Reducció de Jornada -coneguts més popularment com a ERTOS- i d’ajuts al lloguer.

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han estat els encarregats de presentar les mesures.

Crida a la prudència i la responsabilitat

El cap de Govern ha fet una crida a la “prudència i la responsabilitat” de cadascú a l’hora de complir amb les mesures i recomanacions. Ha assegurat que amb elles “no volem molestar”, sinó que són imprescindibles per protegir la salut i l’economia del país en una “època cabdal”.

La responsabilitat s’estén també a la vacunació. En aquest sentit, tant Espot com Martínez Benazet han insistit en la necessitat que el màxim de població possible estigui vacunada, tal i com han recomanat institucions com l’Organització Mundial de la Salut, per poder fer front amb majors garanties a les noves variants del SARS-CoV-2. Han assegurat que “s’ha demostrat” que les vacunes redueixen els casos greus i els casos de simptomatologia persistent, així com el risc d’ingrés a l’UCI i fins i tot de mort. En aquest punt, el titular de Salut ha assegurat que amb la incidència actual, sense les vacunes, el sistema sanitari andorrà s’hauria col·lapsat.

Així ho demostra el fet que els casos registrats en centres sociosanitaris, i que han portat a la reobertura de la planta Covid d’El Cedre, majoritàriament tenen símptomes lleus.