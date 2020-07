L’ús de la mascareta serà obligatori a partir d’aquest dimecres

El Govern s’ha reunit aquest dimarts i ha avançat la decisió de fer obligatori l’ús de la mascareta a partir de demà mateix. En principi la decisió l’havia de prendre demà dimecres en la sessió del Consell de Ministres, segons va explicar el cap de Govern ahir dilluns, però finalment s’ha adoptat aquest dimarts. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, l’incompliment de la norma, que té forma de requeriment de l’autoritat sanitària, pot comportar una multa de 100 euros, i de 1.001 en cas de reiteració.

S’estableixen algunes excepcions a l’ús de la mascareta, però per norma general serà obligatòria a la via pública, amb independència que es puguin mantenir distancies de seguretat o no, i també en llocs tancats com fins ara. S’exoneren del compliment d’aquesta obligació els menors de 10 anys -encara que es recomana que els menors a partir de 6 anys també l’utilitzin-, i també aquelles persones que per altres patologies tinguin contraindicat l’ús de la mascareta.

SEGUIRÀ AMPLIACIÓ