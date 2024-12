L’últim quart condemna el BC Andorra contra el Zaragoza (79-86)

Imatge del BC Andorra – Casademont Zaragoza (acb Photo / Dani Catalán)

Derrota “inesperada”, 79- 86, per a un BC Andorra que s’ha trobat un Zaragoza molt consistent i dominador, sobretot, en el joc interior, amb un Bango que ha fet el que ha volgut amb el pivot del Principat, Felipe dos Anjos. Els aragonesos s’han fet un fart d’agafar rebots ofensius. El primer quart ha estat molt igualat, començant de manera erràtica per les dues bandes, però, mica en mica, ficant-se en el partit. Amb el 17-17 s’ha arribat al final del primer període.

Al segon quart, Jerrick Harding, ha començat a carburar, cosa que ha fet que els andorrans donessin la volta en el marcador, però, la duresa en defensa i, sobretot, un inspirat Miguel González des de la línia del triple han fet que la diferència en el marcador marxés fins el 37-42 al descans.

El tercer quart no ha pogut començar millor per als andorrans amb un consistent parcial de 15-2 i posant el lluminós amb un 52-44, però, els de Porfi Fisac, no s’han deixat anar en el partit i han anat escurçant les diferències fins arribar al 63-60 a favor dels del Principat al final del període.

Al quart i últim període arribava el despropòsit andorrà amb un parcial final de 16-26. Tret d’uns triples de Kyle Kuric i Nikos Chougkaz. Ha estat aquí quan s’han vist les vergonyes dels tricolors. Natxo Lezkano, amb un repartiment de minuts a la plantilla, en aquest partit del tot surrealista, i amb un Felipe dos Anjos molt tou a la pintura, s’han situat a la corda fluixa. La nova incorporació Tunde Olomowiya tot i no anotar, ha aportat el caràcter que li manca al brasiler en defensa.

Sota la direcció de Marco Spissu, els de Porfi Fisac han fet molt mal als andorrans que s’han trobat totalment desbordats aquest últim quart per a acabar amb el 79-86.

El proper partit del BC Andorra serà el dissabte, 14 de desembre, a les 18 hores, a la difícil pista del Nou Congost contra el Baxi Manresa





Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (12), Jerrick Harding (22), Chumi Ortega (3), Felipe dos Anjos (2), Nikos Chougkaz (18), Rafa Luz (1), Tunde Olomowiya (0), Stan Okoye (0), Kyle Kuric (12), Nikola Radicevic (2), Sekou Dombouya (7).

Anotadors del Zaragoza: Trae Bell-Hynes (8), AJ Slaughter (11), Santi Yusta (6), Y. Mencía (2), J. Bango (23), Marco Spissu (4), Miguel González (18), Jaime Fernández (4), Joaquín Rodríguez (0), Emir Sulejmanovic (10).