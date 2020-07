L’UdA vol incrementar la dedicació a la recerca del personal docent i investigador

En el marc del XII Seminari de recerca de la Universitat d’Andorra (UdA), celebrat aquest divendres 3 de juliol, s’ha donat a conèixer el tercer pla general de recerca de l’UdA, que té per objectiu incrementar l’activitat de recerca i fer un salt tant quantitatiu com qualitatiu. Entre les accions previstes hi ha l’increment de la dedicació a recerca del personal docent i investigador de la Universitat, que actualment és d’un 10% i que l’objectiu és arribar al 25% en quatre anys. L’altre gran objectiu és, com a centre de recerca públic, dotar els grups de recerca de més doctorands en formació a temps complet, potenciant els ajuts predoctorals i postdoctorals.

Precisament, aquest any s’ha creat un cinquè grup de recerca, dedicat a tecnologia, que se suma als de Salut, Educació, Llengües i Economia Financera. El personal investigador de l’UdA ha generat un total de 223 publicacions, i actualment hi ha 23 persones al Programa de Doctorat, que enguany compleix 10 anys.

El Seminari de recerca ha comptat enguany amb un concurs en què els doctorands havien de presentar les seves tesis doctorals en quatre minuts i amb un llenguatge entenedor per al gran públic. La iniciativa, que s’ha retransmès en directe per Internet, ha comptat amb deu participants, quatre d’ells fora de concurs. La guanyadora ha estat Sònia Gili, professora de Ciències de l’educació a l’UdA, que està elaborant una tesi doctoral sobre la competència de la cultura democràtica en la formació inicial de mestres.

També s’ha celebrat una taula rodona amb les coordinadores dels grups de recerca, en la qual s’ha debatut l’afectació que ha tingut la crisi de la Covid-19 en la recerca. Totes elles han manifestat que la situació viscuda durant els darrers mesos els ha permès tirar endavant nous projectes i pensar nous enfocaments per aquells que ja s’estan desenvolupant. El grup de recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris ha engegat nous estudis en pacients de Covid relacionats amb l’ús de medicaments i amb la disfàgia, que ja era una de les línies prioritàries del grup. En el grup de recerca en Economia financera, malgrat que la crisi sanitària ha afectat alguns projectes en marxa, també està generant noves oportunitats d’estudi relacionades amb el sector turístic andorrà. El grup de recerca interdisciplinari en Educació ha continuat treballant amb qüestions relacionades amb les competències del professorat i ha engegat nous projectes com és l’anàlisi de l’afectació de la Covid-19 en el sector cultural andorrà. I finalment, el grup de recerca en Llengües continua investigant sobre l’aprenentatge lingüístic i també està fent un seguiment de la nova terminologia que està generant la crisi del Coronavirus.