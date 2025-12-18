L’UdA, universitat convidada de France Universités

Convidat per France Universités —la conferència de rectores i rectors d’universitat de França—, el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, ha pres part aquest dijous, 18 de desembre, a la reunió del Consell de les Relacions Internacionals i Europees (CORIE) d’aquesta organització, que s’ha celebrat a París. És la primera vegada que l’UdA participa a una trobada d’aquestes característiques.
En aquest marc, Minoves ha fet una presentació sobre l’estratègia d’internacionalització de l’UdA, a més de les relacions de cooperació transfronterera en l’àrea pirinenca, en el decurs d’una taula de reflexió que ha comptat també amb la participació de la rectora de la Universitat de Lorena, Hélène Boulanger, a través de la qual s’ha pogut posar en relació el projecte de l’anomenada Gran Regió (Kaiserslautern, Lieja, Lorena, Luxemburg, Saarland i Trèveris) amb l’àrea Andorra-Pirineus.
Minoves havia estat anteriorment presentat com a rector convidat a l’assemblea general de l’organització, reunida a la seu de l’INALCO (Institut Nacional de Llengües i Civilitzacions Orientals), i ha pogut mantenir contactes amb nombrosos rectors i rectores de tota la geografia francesa, en particular de la Universitat Paul Valéry de Montpeller, la Universitat de Perpinyà Via Domícia i l’Institut Nacional Politècnic de Tolosa, entre d’altres. La rectora de la Universitat Tolosa Jean Jaurès, Emmanuelle Garnier, que va visitar recentment l’UdA, n’ha estat l’amfitriona.
La reunió del CORIE de France Universités ha servit per a fer un treball de reflexió sobre la posició que han d’ocupar les universitats als diferents nivells territorial, regional, europeu i internacional. Aquesta reflexió permetrà elaborar les propostes que l’organització farà públiques en el marc de les eleccions municipals franceses previstes el març de 2026. France Université aplega els 117 rectors i rectores de les universitats i altres centres públics d’ensenyament superior i de recerca del país veí, cosa que representa dos milions d’estudiants, 3.000 laboratoris de recerca i 86 premis Nobel.