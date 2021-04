L’UdA s’afegeix a les mostres de condol per la mort d’Arcadi Oliveres

La Universitat d’Andorra (UdA) s’afegeix a les mostres de condol i reconeixement per la mort del professor Arcadi Oliveres, als 75 anys, aquest dilluns 6 d’abril. Entre d’altres, va clausurar el curs Aula Magna 2008-2009 i va impartir la lliçó inaugural del curs acadèmic 2009-2010 a la Universitat d’Andorra, titulada “Educació i desenvolupament”.

Nascut a Barcelona l’any 1945, Oliveres va estudiar Ciències econòmiques a la Universitat de Barcelona i va obtenir-hi el títol de llicenciat l’any 1968. En la seva època d’estudiant, va destacar per l’activitat en defensa de la democràcia i les llibertats durant la dictadura franquista. L’any 1980 va començar a exercir com a professor d’Economia i des de llavors va continuar treballant com a docent a la UAB. L’any 1993 va obtenir-hi el títol de doctor, amb una tesi sobre el cicle de l’economia de defensa, i va esdevenir professor titular del departament d’Economia aplicada. L’any 1981 va començar a col·laborar amb l’organització Justícia i Pau, i el 2001 va ser elegit president d’aquesta entitat. També va ser president del Consell Català de Foment de la Pau i membre actiu de múltiples organismes, entre els quals el Consell de la Ciutat de Barcelona, l’Institut Víctor Seix de Polemologia o l’Institut Català Internacional de la Pau. És autor o coautor, entre d’altres, dels llibres 0,7, un informe para los parlamentarios, Introducció a l’economia, ¿Quién debe a quien? Deuda externa y deuda ecológica, El ciclo armamentista español, Contra la fam i la guerra, Un altre món i El meu camí a la utopia.