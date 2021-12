L’UdA reprèn el Cicle de Perfeccionament Professional amb 10 noves propostes

La Universitat d’Andorra (UdA), reprèn aquest gener el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), un programa de formacions presencials de curta durada adreçat als estudiants universitaris i obert als professionals del país.

Entre els mesos de gener i maig s’han programat un total de deu formacions d’entre 4 i 9 hores de durada en els àmbits de la salut i la psicologia, l’economia i el mercat laboral, i la tecnologia. En aquest sentit, pel que fa a l’àrea de salut, s’abordaran qüestions com la millora de la redacció dels informes logopèdics, les malalties minoritàries o l’entrenament emocional. En el camp de l’economia i l’empresa, les propostes van encaminades a identificar el talent que volen atreure les empreses, al disseny d’organitzacions amb avantatges competitius, a fer valdre el talent professional, a confeccionar l’Estat de Fluxos d’Efectiu (EFE), a conèixer com la revolució tecnològica està transformant les organitzacions, i a preparar-se per a una entrevista professional.

Finalment, dins de l’àmbit de la tecnologia s’ha programat un seminari per aprendre a extreure el valor de la ciència de dades. Les formacions s’adrecen a estudiants de les formacions reglades de l’UdA, però també a tota persona que vulgui ampliar coneixements sobre les matèries que es tractaran, cosa que pot contribuir a l’assoliment d’una millora professional. Totes les formacions, amb un elevat enfocament pràctic, tindran lloc a la Universitat d’Andorra en format presencial, amb grups reduïts per garantir el compliment de les mesures per fer front a la Covid-19.

El Cicle de Perfeccionament Professional s’organitza des de l’any 1996 i fins a la data més de 2.000 persones han seguit algun dels seus programes.