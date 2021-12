L’UdA recull uns 100 kg de productes de primera necessitat per al Banc d’Aliments de Càritas

Coincidint amb les setmanes prèvies a les festes de Nadal, la Universitat d’Andorra (UdA), a través de la comissió UdA Solidària, ha dut a terme una recollida de productes de primera necessitat per col·laborar amb el Banc d’Aliments de Càritas Andorrana. En total, s’han recollit uns 100 quilograms d’aliments no peribles i d’articles d’higiene. La recollida s’ha dut a terme a través de tres punts situats en diferents punts de l’edifici principal de l’UdA i de l’edifici el Cub, i la convocatòria estava oberta tant al personal com als estudiants.

La recollida, iniciada el 16 de novembre, s’ha tancat aquest dimecres 22 de desembre, l’últim dia de classes lectives del primer semestre, moment en què s’ha fet entrega de tot el material a Càritas Andorrana.

Des de l’UdA s’ha agraït la gran implicació que ha mostrat la comunitat universitària amb aquesta la iniciativa.