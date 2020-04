L’UdA programa quatre sessions informatives temàtiques

La Universitat d’Andorra (UdA) ha programat noves sessions informatives adreçades a pares i futurs estudiants per donar a conèixer el funcionament i les característiques de la seva oferta formativa de cara al nou curs acadèmic 2020-2021.

Després de l’èxit de la primera sessió informativa general, durant les dues properes setmanes se celebraran quatre sessions temàtiques dedicades als quatre àmbits formatius en què l’UdA ofereix formacions reglades presencials: educació (21 d’abril a les 19 hores), infermeria (23 d’abril a les 19 hores), informàtica (28 d’abril a les 19 hores) i empresa (29 d’abril a les 19 hores). A causa de la crisi sanitària per la Covid-19, les trobades es faran virtualment per videoconferència, i per connectar-s’hi caldrà accedir a www.uda.ad/sessionsinformatives.

Durant les reunions, a càrrec de les coordinadores dels quatre àmbits de formació, es donaran a conèixer els diferents plans d’estudi, les sortides professionals i acadèmiques de cada formació, i es resoldran tots els dubtes que plantegin les persones que hi participin. El període de preinscripcions per a estudiar a l’UdA el curs 2020-2021 va obrir-se el passat 16 de març i es mantindrà obert el temps que sigui necessari tenint en compte la situació de confinament. La voluntat és donar la màxima flexibilitat a tot el procés de matrícula per tal d’adaptar-se als canvis al calendari de proves de batxillerat dels joves preuniversitaris.

El calendari de sessions informatives d’enguany clourà amb la darrera reunió programada per al dijous 4 de juny a les 20 hores.

La Universitat d’Andorra ofereix formacions de primer cicle universitari de tres anys de durada així com dobles titulacions, totes elles adaptades a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). L’UdA destaca pel seu multilingüisme, amb una part de la docència en anglès, i per tenir un model educatiu innovador. Les carreres inclouen pràctiques i estades a l’exterior, i es poden combinar diferents modalitats d’estudi (presencial, virtual, semipresencial).