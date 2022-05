L’UdA presidirà un any més la xarxa d’universitats de petits països i territoris

La Universitat d’Andorra (UdA) ha participat aquest dimarts 3 de maig a la quarta reunió anual de rectors de la Network of Universities of Small Countries and Territories (NUSCT), en la qual s’ha decidit que el rector de l’UdA, Miquel Nicolau, presideixi un any més l’entitat. Serà a la pròxima trobada, que tindrà lloc a Gibraltar el 2023, quan es designi la nova presidència de la xarxa d’universitats de petits països i territoris. L’entitat va ser impulsada el 2018 per la Universitat d’Andorra i actualment aplega onze universitats de deu territoris diferents: Andorra, Gibraltar, Groenlàndia, Illes Fèroe, Islàndia, Liechtenstein, Malta, Montenegro, San Marino i Xipre.

La trobada, que ha tingut lloc a Nuuk, seu de la Universitat de Groenlàndia, en format híbrid, ha comptat amb la participació de la secretària general de l’Associació Europea d’Universitats, Amanda Crowfoot, una intervenció que ha representat un reconeixement implícit a la representativitat de la NUSCT dins del panorama universitari europeu.

La reunió ha servit per avançar en els diversos projectes que està impulsant la NUSCT com la celebració d’una conferència internacional sobre la història dels petits països i territoris, o l’organització d’un boot camp d’estiu sota el títol “Catching up with the future“. A més, l’entitat ha creat un grup de treball per impulsar un programa formatiu conjunt, que podria tenir format de màster, sobre temàtiques relacionades amb les característiques pròpies dels països i territoris de les universitats membres.

D’altra banda, s’ha analitzat l’impacte que té la guerra d’Ucraïna en l’àmbit universitari, i més concretament en els programes de mobilitat internacional, i s’ha decidit reforçar la condemna a la invasió d’Ucraïna i el compromís de la NUSCT per la pau i a favor de la resolució dels conflictes mitjançant el diàleg.

Les onze universitats que constitueixen la NUSCT també han acordat fer una demanda formal a les grans empreses tecnològiques i als governs perquè es potenciï la presència de les llengües dels seus països a les aplicacions de traducció simultània, de síntesi i anàlisi de veu, i d’intel·ligència artificial en general.