L’UdA posarà en marxa un màster en Salut al setembre

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) preveu posar en marxa el proper curs 2024-2025 el seu nou màster en Salut, un títol oficial recentment creat per decret i que està ara en procés d’acreditació per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). La nova titulació oficial s’afegirà, així, al catàleg de formacions que s’impartiran a l’UdA a partir del proper mes de setembre, i per a les quals s’obrirà la preinscripció el mes de març a www.uda.ad.

El màster en Salut serà una titulació de segon cicle orientada a formar professionals que puguin dissenyar estratègies per a promoure, mantenir i recuperar la salut de la població, com també prevenir conductes i hàbits de vida no saludables. Formarà professionals de la infermeria en pràctica avançada, és a dir, amb competències específiques per a diagnosticar, prescriure i fer cures especialitzades.





La titulació oferirà tres mencions:

Menció en Promoció de la salut, que formarà persones capaces d’oferir assessorament per a la millora de la salut, i de dissenyar, implementar i liderar programes preventius de salut i projectes de promoció de la salut. Aquesta menció s’adreçarà a persones amb qualsevol titulació de primer cicle de l’àmbit de la salut.

Menció en Infermeria de pràctica avançada en salut mental, que formarà persones capaces de fer diagnòstics infermers, prescripcions i cures especialitzades a persones amb condicions de salut mental, com també de dissenyar programes específics per a fomentar la salut mental. Aquesta menció s’adreçarà a persones amb una titulació de primer cicle en infermeria.

Menció en Infermeria de pràctica avançada en cronicitat, que formarà persones capaces de fer diagnòstics infermers, prescripcions i cures especialitzades a persones amb condicions de cronicitat, com també de dissenyar programes específics per fomentar la salut en totes les etapes de la vida i l’envelliment actiu. Aquesta menció s’adreçarà a persones amb una titulació de primer cicle en infermeria.





El pla d’estudis constarà de 120 crèdits europeus, 15 dels quals correspondran a estades formatives, i s’oferirà en modalitat semipresencial, per a adaptar-se a les necessitats de cada estudiant i que, així, es pugui compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional.

Les sortides professionals del màster aniran en la línia de les necessitats de salut canviants de la societat, l’envelliment de la població, l’aparició de noves malalties i l’augment de malalties cròniques i de salut mental.

La formació també donarà accés als estudis superiors de tercer cicle, contribuint així a l’impuls de la recerca en l’àmbit de la salut. De fet, la seva posada en marxa suposarà per a l’UdA completar els cicles formatius que marca l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (bàtxelor, màster i doctorat) en tots els seus àmbits d’estudis presencials. En aquest cas, el nou màster farà de nexe d’unió entre el bàtxelor en Infermeria i el programa de Doctorat.