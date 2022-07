L’UdA posa en marxa un postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació

La Universitat d’Andorra (UdA), en col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i la UPF Barcelona School of Management, i amb el suport de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), posarà en marxa la propera tardor un postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació, d’una càrrega lectiva de 20 crèdits europeus.

El postgrau s’impartirà de manera presencial entre els mesos de novembre del 2022 i juny del 2023 i té com a finalitat cobrir la necessitat de disposar de professionals especialitzats en aquest àmbit que garanteixin el correcte tractament de les dades en el si d’una organització o d’una administració pública, i més tenint en compte l’actualització de la normativa que ha entrat recentment en vigor.

En la societat actual, la gestió de la informació i el tractament de les dades personals adquireixen cada vegada més importància, tant per a les empreses privades com per a l’Administració pública.

En el context andorrà, amb el desplegament de la normativa recent en aquesta matèria, es fa cada cop més patent la necessitat de disposar de professionals formats en l’àmbit de la protecció de dades, i més amb la nova figura del Delegat de Protecció de dades que incorpora la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD).

El nou postgrau, dissenyat conjuntament amb la UPF Barcelona School of Management, compta amb docents que són professionals del sector especialitzats en el dret i la protecció de dades, i amb un alt coneixement de la normativa vigent tant a escala europea com andorrana.

El programa requereix una dedicació total de 600 hores, incloent les classes lectives, les lectures, la preparació de les classes, la preparació de les activitats d’avaluació i l’elaboració i defensa del treball final. Les classes lectives representen una càrrega de 184 hores i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda i els dissabtes al matí.

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 6A o superior del Marc andorrà de qualificacions obtindran una doble titulació en Protecció de dades i seguretat de la informació per la Universitat d’Andorra i la Universitat Pompeu Fabra.