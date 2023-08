L’UdA oferirà dos nivells de portuguès i quatre de xinès

Una classe de xinès a l’UdA (Universitat)

La Universitat d’Andorra (UdA) oferirà, durant el primer semestre del curs 2023-2024, dos nivells de llengua i cultura portugueses i fins a quatre nivells dels cursos de llengua i cultura xineses. Aquests cursos de llengües, que s’emmarquen dins de l’oferta de formació continuada que ofereix l’UdA, s’impartiran en horari de tarda i en modalitat presencial, excepte el nivell avançat de xinès, que serà virtual.

En tots dos casos, les formacions van dirigides tant a la comunitat universitària com a qualsevol persona interessada en aquestes llengües que sigui major de 16 anys. El període d’inscripcions s’allargarà fins l’11 de setembre en el cas dels cursos de xinès, i fins al 4 d’octubre en el cas dels de portuguès.

Els cursos de llengua i cultura xineses, organitzats per l’Aula Confuci d’Andorra, tindran lloc entre el 18 de setembre i el 2 de febrer i es dividiran en quatre nivells (A1.1, A2.1, B2.1 i nivell avançat). L’objectiu és que l’estudiant aprengui el sistema de pronunciació (pinyin, sistema de transcripció fonètic), l’escriptura i el reconeixement de caràcters xinesos bàsics, la comunicació oral en situacions quotidianes, i també la riquesa de la cultura xinesa des de diferents angles: el protocol, la cal·ligrafia, el cinema, la música, les festes tradicionals, etc.

Pel que fa als cursos de llengua i cultura portugueses, s’organitzen amb l’Instituto Camões i s’impartiran entre el 17 d’octubre i el 15 de febrer en dos nivells (A1 i B1). L’objectiu és conèixer les característiques lingüístiques generals de la variant europea de la llengua portuguesa per a poder assolir un nivell bàsic i intermedi de comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral en situacions comunicatives quotidianes. Pel que fa als continguts culturals, l’estudiant podrà aprendre els aspectes comunicatius i pragmàtics bàsics del portuguès (formes de tractament, expressions habituals, etc.) així com els principals aspectes de la cultura portuguesa a través de la literatura, la música, els símbols, la història i la geografia de Portugal.