L’UdA inaugura el curs acadèmic 2024-25 amb 682 estudiants

Xavier Espot, Joan-Enric Vives i Juli Minoves (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha inaugurat aquest dimarts, 8 d’octubre, el curs acadèmic 2024-2025 al país, amb un acte celebrat a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella presidit pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, juntament amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el rector de la Universitat, Juli Minoves. La lliçó inaugural ha anat a càrrec de la científica andorrana Magda Marquet, doctora en enginyeria bioquímica i fundadora dels laboratoris Althea Technologies a Califòrnia. Sota el títol «Evolució de la biotecnologia: passat, present i futur»,

Marquet ha destacat el potencial d’aquesta ciència per a combatre el canvi climàtic o per a reparar malalties genètiques, entre d’altres grans reptes. Durant la cerimònia, el rector ha destacat el nombre d’estudiants de formació reglada matriculats enguany a l’UdA, que consolida el creixement dels darrers anys. En concret, el curs s’ha iniciat amb 682 estudiants de diploma professional avançat, bàtxelor, màster i doctorat. La xifra és una mica superior a la del curs passat, en què se’n van comptabilitzar 675.

Minoves també ha defensat l’ampliació del campus universitari en curs i s’ha referit a la necessitat de disposar d’una residència per a estudiants i professorat en un termini no massa llarg. A més, ha anunciat l’inici d’una col·laboració amb l’Université Toulouse Capitole per a oferir estudis en l’àmbit de les institucions europees, i la possible creació d’un institut d’estudis relacionats amb la salut, que posaria èmfasi en qüestions de prevenció i longevitat.

El cap de Govern, de la seva banda, ha destacat el paper de l’UdA en l’estratègia per a generar els estímuls necessaris perquè més empreses de recerca i innovació s’instal·lin a Andorra. El copríncep, finalment, ha subratllat el rol de dinamització social que té l’UdA fent que el Principat sigui un punt de referència en estudis superiors, i ha declarat inaugurat el curs acadèmic 20242025.

L’acte inaugural ha finalitzat amb la graduació de les 113 persones titulades que van completar els seus estudis de DPA, bàtxelor, màster o doctorat durant el curs 2023-2024, que corresponen a la 34a promoció de la Universitat d’Andorra, la més nombrosa fins ara. Els titulats i titulades han rebut el títol d’estat de mans del ministre de Relacions institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, que estava acompanyat de la ministra de Salut, Helena Mas, i el rector de la Universitat d’Andorra.

Durant l’acte també s’ha donat a conèixer la memòria d’activitats, amb les principals magnituds assolides per la Universitat l’anterior curs 2023-2024. Cal destacar que durant el curs passat, sumant els 675 estudiants de formació reglada i els 1.140 de formació continuada, es va assolir un total de 1.815 estudiants.





Memòria d’activitats 2023-2024.