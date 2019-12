La Comissió de Recerca i de Doctorat de la Universitat d’Andorra (UdA) ha aprovat els projectes de recerca i innovació que els quatre grups de recerca de l’UdA duran a terme durant els propers 2 anys (fins al juny del 2021). En total, es desenvoluparan quinze projectes, en els quals hi treballaran tretze doctors, vuit doctorands i sis tècnics. L’aprovació s’ha fet en el marc del Pla General de Recerca de la Universitat d’Andorra i, en concret, d’un dels seus programes d’actuació, el de projectes de recerca amb finançament intern. El termini de la convocatòria per presentar les sol·licituds va acabar el passat 2 de desembre i l’aprovació dels projectes va tenir lloc la setmana passada.

El Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS), coordinat per les doctores Elvira Gea i Mercè Avellanet, ha rebut el vistiplau per desenvolupar quatre projectes. Estan relacionats amb la prevalença a Andorra dels medicaments orfes i les malalties rares o majoritàries; la seguretat del medicament en poblacions específiques, centrant-se en el procés de disfàgia i la medicació “off-label”; els efectes d’una nova peça de control postural per al dolor cervical; i la medicina regenerativa en patologies músculo-esquelètiques com l’artrosi de genoll.

En segon lloc, el Grup de Recerca en Economia Financera (GREF), coordinat per la doctora Rosa Maria Mariño, tirarà endavant fins al juny del 2021 dos projectes: un estudi sobre l’evolució del capital intel·lectual del sector hoteler andorrà i la continuació d’un estudi sobre la satisfacció dels clients amb els allotjaments del Principat d’Andorra.

Pel que fa al Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE), que està coordinat per la doctora Alexandra Saz, portarà a terme quatre projectes: un estudi longitudinal dels estudiants de l’UdA per comparar-lo amb el perfil d’estudiant de la resta d’universitats de la Xarxa Vives, un estudi sobre innovació i recerca a la docència universitària, un tercer sobre formació inicial de mestres i un darrer sobre la capacitat d’atracció que té el patrimoni cultural i el perfil del turista cultural andorrà.

Finalment, el Grup de Recerca en Llengües (GREL), coordinat per la doctora Carolina Bastida, té llum verd per tirar endavant dues tesis doctorals, una sobre els efectes de la ludificació sobre els factors psico-conductuals i la fluïdesa de l’expressió oral en l’aprenentatge de l’anglès, i una altra sobre la introducció de l’iPad en el sistema d’ensenyament andorrà. També s’han aprovat tres projectes més: àmbits d’ús i actituds lingüístiques intergeneracionals en el si de la comunitat portuguesa a Andorra; pràctiques, actituds i percepcions sobre la implementació d’assignatures vehiculades en anglès a la universitat; i la traducció al català de les Normes Internacionals d’Informació Financera, en col·laboració amb el GREF, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Fins l’any 2017, les convocatòries de projectes es feien anualment, i enguany és el segon cop que la convocatòria es fa amb caràcter bianual, amb l’objectiu de facilitar la viabilitat dels projectes.

L’activitat de recerca a la Universitat d’Andorra va començar l’any 2006 amb la creació dels primers grups de recerca, i es va consolidar l’any 2009 amb la creació del Programa de doctorat. El 2015 es crea l’Escola Internacional de Doctorat, per tal d’actuar de paraigües del Programa de doctorat i dels grups de recerca. Des del 2009 s’han doctorat a la Universitat d’Andorra un total d’onze investigadors.