L’UdA analitzarà l’impacte de la COVID-19 sobre el sector cultural i creatiu d’Andorra

El Grup de recerca interdisciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra (UdA) ha impulsat un estudi per conèixer l’impacte de la COVID-19 sobre el sector cultural i creatiu a Andorra. L’objectiu és identificar quines han estat les mesures i les estratègies utilitzades per adaptar-se a aquests efectes i la disponibilitat de suport per a la recuperació d’un sector clau per a Andorra.

Així, els resultats han de permetre analitzar l’impacte que ha tingut la crisi sobre el sector des d’una visió global, en quina situació es troba actualment, i com s’han desplegat les polítiques públiques per pal·liar els efectes de la crisi. A més, l’estudi vol contribuir a l’impuls de la recuperació un cop acabat el confinament, ja que ajudarà a comprendre millor quines polítiques culturals cal impulsar.

Amb aquesta finalitat s’ha dissenyat una enquesta que es pot completar en uns 10 minuts que s’inspira en l’enquesta dissenyada per l’equip Econcult (GIUV2016-297) de la Universitat de València i que ja ha estat aplicada en diferents territoris europeus. Per aquest motiu, en una segona fase, es podran comparar els resultats d’Andorra amb els de les regions veïnes.