L’UdA amplia les opcions de mobilitat internacional amb dues universitats de Cuba El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, ha signat aquesta setmana dos nous convenis de mobilitat internacional amb dues universitats de Cuba que amplien el nombre de centres amb els quals l’UdA pot portar a terme intercanvis acadèmics. Els dos acords, un amb la Universitat de les Ciències Informàtiques (UCI) de l’Havana i l’altre amb la Universitat d’Artemisa, s’han signat durant la celebració del 12è Congrés Internacional d’Educació Superior ‘Universidad 2020’ que té lloc a l’Havana del 10 al 14 de febrer. A banda del rector, també ha assistit al congrés la directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació, Virginia Larraz, que ha presentat una comunicació titulada “El model educatiu de la Universitat d’Andorra: un model basat en competències”.

Els dos convenis permeten ampliar l’oferta de destinacions que els estudiants i el personal de l’UdA tenen per cursar un semestre a l’estranger o fer una estada acadèmica i, al mateix temps, engrandeixen les possibilitats que té la universitat andorrana d’acollir estades d’estudiants internacionals i de personal d’altres centres. En el cas de l’UCI, l’acord és específic per a estudiants del bàtxelor en Informàtica de l’UdA i de l’enginyeria en Ciències informàtiques d’aquesta universitat cubana. De la seva banda, l’acord amb la Universitat d’Artemisa va destinat principalment als estudiants de Ciències de l’educació, així com també els d’Administració d’empreses. En aquest sentit, els futurs mestres que s’estan formant a Andorra podran fer un intercanvi acadèmic a Cuba per cursar matèries de les carreres d’Educació primària, Educació preescolar, Educació Especial o Educació en Llengua anglesa.

El congrés ‘Universidad 2020’ també ha coincidit amb la Reunió iberoamericana de ministres i altes autoritats d’Educació Superior que es va celebrar a principis de setmana a l’Havana i que va presidir la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Esther Vilarrubla, juntament amb la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan i el ministre d’Educació cubà José Ramón Saborido. Durant la seva intervenció, Vilarrubla va destacar el creixement progressiu de l’UdA i el foment de la mobilitat internacional amb centres iberoamericans. A banda de ser membre del Consell Universitari Iberoamericà (CUIB), la Universitat d’Andorra també té convenis bilaterals de mobilitat amb universitats de Mèxic, Perú, Argentina, Brasil, Portugal i Espanya. En total a tot el món, la xifra de convenis de mobilitat s’eleva als 36.

Precisament, aquesta setmana s’obre el període per tal que els estudiants de l’UdA puguin sol·licitar una mobilitat internacional de cara al primer semestre del curs vinent. Tenen temps per fer el tràmit fins al proper 15 de març.