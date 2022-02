L’Uclic d’Encamp, el nou bus a la demanda, es posarà en servei a mitjans de març

El Comú d’Encamp posarà en funcionament un bus a la demanda a la vila d’Encamp a mitjans de març. Aquesta setmana el Comú ha adjudicat a l’empresa Novatel, guanyadora del concurs, el servei de transport a la demanda per a la vila d’Encamp que es realitzarà amb un vehicle de 8 places per poder arribar a totes les zones de la parròquia, amb un total de 56 parades.

El conseller d’Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernàndez, ha explicat que “la voluntat és poder apropar les zones menys cèntriques de la vila cap al centre” i “facilitar la mobilitat sostenible a tothom, pensant especialment en aquelles persones que tenen més dificultat, com les persones grans o els més joves”.

El sistema de funcionament serà similar al que existeix en altres parròquies, és a dir que el servei s’activa si hi ha demanda de viatgers a través d’una aplicació mòbil, web i telèfon, i també adopta el nom de L’Uclic. L’aplicació informàtica serà compartida amb altres comuns i proveïda per Feda Solucions per tal d’optimitzar els costos de funcionament.

Els horaris de funcionament a Encamp de L’Uclic seran, en dies laborables, de 7:30 h a 9:30 h, de les 13 h a les 15 h i de les 17 h a les 21 h, i els caps de setmana i festius, el servei estarà operatiu de les 10 h a la 13 h i de les 16 h a les 21 h. Fora d’aquests horaris no es podrà demanar el servei.

El preu del viatge serà d’un euro per al bitllet senzill, que es podrà adquirir al mateix bus, i es podran comprar abonaments, a l’oficina de Tràmits i a les oficines de Turisme de la parròquia, amb diferents modalitats.

Els abonaments seran de 10 viatges a 8 euros, de 20 viatges a 15 euros, de 30 viatges a vint euros, de 50 viatges a 30 euros i de 100 viatges a 50 euros. Els menors d’11 anys i els majors de 65 amb tarja magna, residents a la parròquia, podran obtenir un abonament gratuït, que caldrà renovar anualment. I finalment gaudiran d’una bonificació del 50% del cost de l’abonament els titulars del carnet jove i els titulars d’abonaments de la línia nacional sempre que acreditin aquesta circumstància. Els abonaments no es podran comprar directament a l’autobús.