Lucas Pagès no pot competir per lesió a la primera cita de la Copa del Món

L’esquiador de Telemark, Lucas Pagès (@samdecout)

L’esquiador de telemark, Lucas Pagès, es troba a Noruega on disputava avui dijous la primera de les Copes del Món de telemark a l’estació d’Aal. Malauradament, l’andorrà s’ha fet mal en un genoll i avui no ha pogut formar part de la competició.

Pagès ha sentit molèsties després d’un salt durant el reconeixement de pista previ a la carrera. Finalment, la primera exploració ha aconsellat que no competís i veure, per tant, com evoluciona el dolor per a analitzar què farà els pròxims dies.

Avui el programa de la Copa del Món s’obria amb dues curses de clàssic, mentre que demà divendres es disputa l’sprint i el dissabte el paral·lel sprint. L’esquiador arribava a aquesta cita després d’haver disputat el cap de setmana passat unes curses FIS també a Noruega.