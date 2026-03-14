Lucas Pagès afronta el final de temporada amb tres cites de la Copa del Món

Lucas Pagès torna a la competició aquest cap de setmana i ho farà novament a la Copa del Món, competició que entra en la recta final en aquest mes de març amb tres cites. Els últims dies ha estat entrenant a Les Houches. La primera del que li resta de calendari serà la Copa del Món de Bardonecchia, on tindrà el diumenge el paral·lel sprint (primer la qualificació i després les finals), mentre que el dilluns, dia 16, serà la cursa de clàssic.
La segona competició serà a Pra Loup (França), amb tres dies de curses de Copa del Món. El dijous 19, cursa sprint, per a després dues curses en clàssic, una el divendres 20 i l’altra el dissabte 21.
Per últim, l’última competició per a Pagès serà a les Finals de la Copa del Món de Les Contamines Montjoie (França), on es competirà primer en clàssic el dijous 26 de març, després en sprint el divendres 27 de març i, per últim, en paral·lel sprint el dissabte dia 28.