Lucas Pagès, 15è a la cursa de clàssic de la Copa del Món de Livigno

L’esquiador de Telemark, Lucas Pagès (@samdecout)

Lucas Pagès, esquiador de telemark, ha competit avui divendres a la cursa de clàssic de la Copa del Món de Livigno (Itàlia), en la qual ha finalitzat 15è. L’andorrà ha acabat amb un crono de 2.27.94 en la 15a posició, en la que ha estat l’última cursa d’aquesta Copa del Món italiana.

La victòria ha estat per al noruec Trym Nygaard Loeken, amb 2.10.37, mentre que el podi l’han completat els francesos Noe Claye (+1.64) i Yoann Rostolan (+4.94), segon i tercer, respectivament.

Lucas Pagès, esquiador: “Ha sigut una cursa molt llarga, perquè era una clàssica, amb dos parts d’skating molt llargues. Una primera part amb un mur, que el podia haver esquiat més ràpid, però he volgut esquiar bé tècnicament i potser no anava molt ràpid, però he esquiat molt bé. Hi havia un salts després, he fet i fet bé la línia, encara que estava una mica desequilibrat i he fet alpí i m’han posat un segon més. La part d’skating molt complicada, amb neu molt fosa, i penúltim aquí, no avançava. Després al gegant més o menys bé, i amb el canvi de ritme, ja estava molt cansat. Al següent salt l’he fet bé, però me n’he anat una mica i dos portes després he hagut de fer una porta en alpí per a tornar-me a ficar-me a la línia, i les portes després d’això les he tornat a esquiar bastant bé tècnicament. I l’últim skating llarg i també malament perquè no avançava. Però, en total trec molt bones coses en aquesta cursa perquè he guardat la calma, he sigut intel·ligent, no ràpid però sí intel·ligent pel que tinc jo”.