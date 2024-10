L’UBSU organitza la 5a edició de la campanya ‘La Seu està de por’

Cartell de la campanya “La Seu està de por”

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) organitza la cinquena edició de la campanya “La Seu està de por”. La iniciativa comercial, que ha començat aquesta setmana, s’allargarà fins al dijous, 31 d’octubre. Els establiments associats s’han decorat amb motius relacionats amb la Castanyada i Halloween per a animar tant les compres habituals com les relacionades amb aquestes dates.

En el marc de la promoció, els comerços ofereixen per compres superiors a 30 euros un val per a bescanviar per una “carabassa embruixada”. Es tracta d’una galeta artesanal, feta amb ingredients locals i sense gluten, que s’haurà de recollir al nou establiment Celicies, que va obrir al carrer Major ara fa pocs dies. Malgrat que els tiquets es podran aconseguir fins al 31 d’octubre, els vals seran vàlids fins al dissabte 2 de novembre.