L’UBSU ofereix novament per la Castanyada la campanya ‘La Seu està de por’

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) ofereix per tercera vegada la seva campanya ‘La Seu està de por’ tot coincidint amb la celebració de la Castanyada. El comerç urgellenc posa a disposició dels seus clients, per compres a partir de 30 euros, un premi especial relacionat amb la festa de Tots Sants. La promoció es duu a terme fins dimarts vinent, 1 de novembre.

Sergi Giner, representant de la Unió de Botiguers, ha explicat a RàdioSeu que la promoció anirà acompanyada del guarniment dels carrers del centre de la ciutat, amb motius relacionats amb la Castanyada o amb Halloween, per a “fer por i promocionar el comerç local”.

Un altre eix d’aquesta tercera edició és la commemoració del 30è aniversari de la pel·lícula ‘Hocus Pocus’, que ja ha esdevingut un clàssic de les comèdies de terror. El títol del film és també el lema temàtic d’enguany. El fil argumental que han creat gira al voltant de les Germanes Samuelson -protagonistes del llargmetratge- que, segons expliquen des de l’UBSU, “enguany volen embruixar els habitants de la Seu, obrint novament el Llibre Negre”. Per això, es convida tothom a “provar les castanyes que han cuinat al seu calder”.

Pel que fa al premi per les compres superiors a 30 euros, els comerços participants obsequiaran els clients amb un val per a aconseguir una paperina de castanyes a la parada que, com cada any, hi ha instal·lada al passatge de la Missió, al centre històric de la Seu.

Tota la informació d’aquesta i d’altres promocions de l’UBSU es pot trobar al web www.laseucomercial.cat.