L’stoplab es trasllada al passatge d’Europa, a l’antic Centre d’Atenció Primària

A partir de dilluns 25 d’abril l‘stoplab canviarà d’ubicació. Així, l’espai que fins ara s’ubicava a l’antiga plaça de Braus d’Andorra la Vella passarà a situar-se al carrer Passatge d’Europa, número 2 –també a la capital–, i on antigament hi havia un Centre d’Atenció Primària.

El canvi ve motivat, d’una banda, per les obres que s’estan duent a terme a la zona de la plaça de Braus i, d’altra banda, per la disminució de les proves a realitzar, especialment després de la vacunació massiva de la població. L’horari d’obertura de l’stoplab es manté com fins ara: de dilluns a divendres entre les 8 hores i les 18.30 hores, i dissabtes entre les 9 hores i les 14 hores.