L’stop-lab per a la tornada a l’escola serà al Prat Gran sense descartar-ne un altre

Un dels stop-lab principals per fer les proves per a la tornada a l’escola serà al Prat Gran d’Escaldes-Engordany. Hi haurà unes 10 taules i a banda de personal del ministeri de Salut també seran presents un centenar de voluntaris de la Creu Roja. De moment és l’única ubicació triada sense descartar que se n’instal·li una altra a la capital en un lloc encara per determinar. Aquesta podria ser permanent i assumir les proves posteriors.

Els alumnes i el personal de les escoles que hagin de fer-se les proves per descartar la Covid-19 hauran de passar per l’stop-lab que s’habilitarà al Prat Gran d’Escaldes-Engordany. Aquest és el lloc triat pel ministeri de Salut, que no descarta ampliar l’operatiu a una altra ubicació encara per determinar. De fet encara hi estan treballant.

Les proves ja tenen calendari i, de fet, com van anunciar els ministres de Salut i Educació, les famílies rebran una comunicació on se’ls indicarà l’hora i el dia en què els alumnes de més de sis anys hauran d’anar a fer la prova. És previst començar pels docents i el personal de les escoles amb proves entre el 31 d’agost i el 3 de setembre. Després hi passaran els alumnes de primària, del 4 al 9 de setembre i finalment els últims seran els alumnes de secundària que seran els darrers a tornar a les aules. Les seves proves es faran del 9 al 13 de setembre. Recordem que els dos ministres també van indicar que durant el curs i mensualment s’aniran fent cribratges, aquest cop a poblacions de mostra i no a tots els alumnes i personal com a l’inici del curs.