L’Spartan Race deixa el llistó molt alt a Encamp

Una de les imatges espectaculars que ha deixat l’Spatan Race 2023 (Antonio Jaén per a Spartan Race Spain)

L’Europeu Spartan d’Encamp ha conclòs aquest migdia de diumenge després de tres dies plens d’esport i activitat que han omplert la vila de visitants i turistes d’arreu del món. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha assegurat que des del comú “estem molt satisfets. Ha sigut un cap de setmana ple de gent, amb un degoteig de persones constant i creiem que ha sigut tot un èxit”. A més, “per part del sector hoteler sabem que hi ha hagut plena ocupació i de la restauració i comerços també tenim molt bon retorn. Fem un balanç molt positiu”.

D’altra banda, el conseller ha agraït “la paciència dels veïns, la col·laboració dels empresaris, restauradors i comerços i, sobretot, la implicació de tots els serveis del comú: agents de circulació, personal d’aparcaments, de neteja, voluntaris… Tots ens han ajudat a facilitar la mobilitat i a garantir un bon desenvolupament”.

Per tot això, el conseller ha assegurat que Encamp “demostra un cop més que és capaç d’organitzar grans esdeveniments i això ens dona ànims per a continuar treballant”.

D’altra banda, el director de l’Spartan, Àngel Sanz, ha destacat que el balanç de tot l’esdeveniment és “d’èxit. L’ambient, el moviment, les reaccions dels participants… totes aquestes coses ens han donat una sensació espectacular, millor de les que esperàvem”. A més, ha remarcat que part de l’èxit “també prové de la integració que hem fet de les dues parts de la muntanya encampadana. Ens ha permès incloure molt de joc mental i tècnic, donant com a resultat una carrera molt completa i especial com la del Campionat d’Europa”.

Pel que fa al retorn econòmic de l’esdeveniment, el director ha explicat que prenent com a referència “els anys anteriors, i tenint present que l’any passat el retorn va ser de 1,4 milions, crec que aquest any estem al voltant dels 2,5 o 3 milions. Han vingut molts més acompanyants que l’any passat i, a més, hem tingut un dia més d’esdeveniment, ja que vam començar divendres, per tant, hi ha una nit més d’estança que l’any passat”.

Finalment, el director ha assegurat que la parròquia d’Encamp “ha demostrat, sens dubte, que està capacitada per a acollir esdeveniments com aquest. Tota la vila, incloent-hi els seus habitants, comerços, restaurants, treballadors, serveis públics, escoles… han permès que puguem celebrar aquesta edició i gràcies al seu esforç s’ha complert. Ho han fet molt bé, estem molt orgullosos i molt contents”.

Durant tot el cap de setmana, la parròquia ha acollit més de 5.500 participants de 43 països.





Cerimònia de lliurament de premis

L’Europeu Spartan ha celebrat aquest migdia la cerimònia d’entrega de premis de les categories Super Team Relay (la modalitat per relleus, nova d’aquest any) i la Super 10 K en les modalitats Age Group (AG). L’entrega de premis ha anat a càrrec de la cònsol major, Laura Mas, dels consellers Nino Marot, Joan Marc Pifarré i Enric Riba i del director d’Spartan, Àngel Sanz.

Pel que fa a la Super Team Relay, la primera posició ha estat per l’equip Team France, en 1:19:49. La segona posició l’ha adquirit l’equip Spain 4, amb 1:22:08, i el tercer lloc ha sigut per a Czech Team 2, amb un temps de 1:23:05.

En la categoria Super de 10 km AG, s’han atorgat els guardons per a les diferents modalitats en masculí i femení dels grups d’edats compresos entre els 18 i els més de 60 anys.

Consultar aquí totes les classificacions. Al llarg de la tarda encara hi haurà l’arribada de participants i dinamització musical i de restauració a la zona de l’aparcament Prat de l’Areny i la plaça dels Arínsols.