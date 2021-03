Títol: Love is in the air

Gènere: Comedia, Romàntic

Direcció: Ayşe Kutlu

Intèrprets: Hande Erçel, Kerem Bursin, Evrim Doğan

Temporades: 1 Capítols: 30

Sinòpsi:

Love is in the air (Sen Cal Kapımı) és una telenovel·la turca que gira al voltant d’Eda, una noia amb el somni de convertir-se en una arquitecta paisatgista. Després de perdre als seus pares quan era molt jove, Eda va aconseguir seguir endavant en els seus estudis gràcies a les beques.

En el seu últim any a la universitat, planejava viatjar a l’estranger per completar la seva formació, però l’aparició en la seva vida de Serkan Bolat trastoca els seus somnis. Obligada a aparcar els seus plans de futur, ha de treballar com a florista a la botiga de la seva tia Ayfer mentre dona la culpa de tots els seus problemes a Serkan.

Serkan és un membre d’una família adinerada que posseeix un prestigiós estudi d’arquitectura, a més de ser també molt exigent i perfeccionista que anteposa el seu treball a tota la resta i a més ser un dels solters més cotitzats d’Istanbul. Però la seva vida canvia quan es creua en el seu camí Eda.