L’Ossa d’Ordino participa al Festival Internacional de Mascara Ibèrica, a Oviedo

L’Ossa d’Ordino ha format part, aquest dissabte, 20 de juny, de la Desfilada Internacional de la Màscara Ibèrica que ha servit de cloenda del Festival Internacional de Mascarada Ibèrica (FIMI) que enguany s’ha celebrat a Oviedo del 12 al 20 de juny. L’Ossa d’Ordino ha desfilat conjuntament amb prop de 600 participants i més de trenta col·lectius provinents d’Espanya, Portugal i Andorra que han convertit la capital asturiana en un aparador del patrimoni cultural vinculat a les mascarades.
Amb els Mazcaritus d’Uviéu com amfitrions, el col·lectiu de l’Ossa d’Ordino de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino ha fet el seguici acompanyat de figures diabòliques, animals mitològics i personatges rústics típics dels rituals d’hivern. És la primera vegada que Andorra participa en aquest festival que ja ha arribat a la seva divuitena edició i que sempre s’havia celebrat a Lisboa organitzat per l’Associação para a Promoção, Gestão e Desenvolvimento do Turismo Cultural em Portugal. Aquest any, per primer cop des de la seva creació, sortia de les fronteres de Portugal ampliant el seu radi d’influència.