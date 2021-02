“L’Ossa” de l’Esbart Sant Romà, amb entrades exhaurides, dona el tret de sortida al Carnaval d’Encamp

L’Ossa, l’adaptació del Ball de L’Ossa de l’Esbart Sant Romà, estrenada el 2002 amb música de Lluís Cartes i direcció artística de Maribela Morena, ha estat, aquest migdia, el primer dels actes amb públic i entrades exhaurides del Carnaval d’Encamp, enguany adaptat totalment a la pandèmia.

La Comissió de Festes ahir a la nit va fer la penjada del rei Carnestoltes, al mig de les avingudes, però sense convocatòria de públic per motius de la pandèmia.

Aquesta tarda ha estat el torn dels espectacles infantils, al Pas de la Casa amb “Els musics de Bremen” i a Encamp “La Blancaneu i els set nans”, amb entrades exhaurides i un públic, tot i que assegut, entregat i disfressat per no perdre la tradició.

Avui també ha començat l’exposició fotogràfica i audiovisual que homenatja el Carnaval i que produïda el 2018, per Lluís Dejuan i Ruben Calvo, es podrà visitar totes les tardes de 16 h a 20 h. Cada hora en punt es projectarà un audiovisual amb imatges de carnavals passats, exceptuant demà, diumenge, perquè coincideix d’horari amb l’espectacle infantil.

Propers actes del Carnaval d’Encamp

13/02 al 16/02 Concurs de disfresses virtual. Avui ha començat el concurs de disfresses virtual, amb diferents categories i amb premis d’experiències a la parròquia a nivell de restauració i activitats a la natura, que està obert a tothom sense cap límit d’edat i que cal enviar les fotografies amb les disfresses a carnaval@encamp.ad o bé al WhatsApp del Comú al 653 200. Es premiaran les millors disfresses a nivell infantil, individual (majors de 18 anys) i grup familiar. Les categories infantils estan dividides de 0-3 anys, de 4 a 6 anys, de 7 a 12 anys i de 13 a 17 anys, tant per Encamp com per al Pas de la Casa. Es poden consultar les bases a comuencamp.ad. Els premis del concurs de disfresses, depenent de la categoria, es centraran en experiències a la parròquia, com per exemple vals de compra per als restaurants de 100, 150 i 200 euros, activitats a la natura com el múixing o nits d’allotjaments en espais singulars, com la cabana Piolet, el Domo o el Niu al Pla de les Pedres.

13/02 al 17/02 L’exposició fotogràfica i audiovisual. Es podrà visitar a la Sala de Festes del Complex Esportiu des d’avui fins al 17 de febrer. L’exposició inclou un audiovisual sobre els carnavals passats que es reproduirà, cada hora en punt, des de les 16 h fins a les 20 h de la tarda el dilluns i dimarts.

14/02 Espectacles infantils. Espectacle musical infantil “Els músics de Bremen” a les 16:00 h Sala de Festes del Complex d’Encamp. Espectacle musical infantil “La Blancaneu i els set nans” a les 16:30 h Sala polivalent del Pas de la Casa.

15/02 El Ball de L’Ossa. Comissió de Festes d’Encamp. Representació del Ball de l’Ossa a l’aparcament de Prat de l’Areny. Places exhaurides. Es podrà seguir la retransmissió en directe a través del canal de facebook de la Comissió de Festes.

17/02 Els castells de focs. I finalment, el dimecres 17 es podrà gaudir de dos castells de focs, un a Encamp, des del Pont de les Riberaigües i l’altre al Pas de la Casa, des de l’antiga duana.