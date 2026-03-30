Los Voluble i el seu directe audiovisual entre el flamenc i l’electrònica, l’aposta del Festival Ull Nu

El duo format pels germans Benito i Pedro Jiménez, Los Voluble, serà a Andorra el divendres, 22 de maig, amb Jaleo is a crime, la seva darrera proposta entre la remescla audiovisual, el flamenc, la música electrònica i l’activisme sonor. El Festival Ull Nu tindrà lloc entre els dies 20 i 24 de maig, i aquest serà el concert que es farà el divendres, a partir de les 23 hores, a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella, gràcies a la col·laboració de l’Ambaixada d’Espanya al Principat Andorra.
Per a Los Voluble, el pas de la transmissió oral a la gravació en discos accessibles arreu del món va transformar profundament la manera d’entendre i viure la música. Ara es pregunten si l’audiovisualització d’Internet ha provocat un canvi similar.
Aquests dos germans, nascuts a Sevilla, segueixen el camí marcat pel seu anterior treball Flamenco is not a crime (2019) però, aquesta vegada, utilitzen en el seu directe audiovisual, i de manera singular, deblas, tonás o martinetes, processats per la seva mirada i la seva escolta atenta als ritmes contemporanis.
A Jaleo is a crime, Los Voluble tracten el flamenc com un espai d’experimentació, el hackeig com una eina creativa i la veu com un element central que reivindica la barreja i la impuresa. Imatge, ritme i acció es combinen en una proposta que reflexiona sobre el moviment constant de la cultura i la seva relació amb la vida quotidiana.
Los Voluble fa més de dues dècades que exploren la remescla, el live cinema, el folklore digital i el political remix video. Amb Flamenco is not a crime, estrenat al Festival Flamenc de Nimes, van marcar un punt d’inflexió amb una mirada heterodoxa sobre el flamenc, la festa i l’electrònica, utilitzant la pantalla com a eina de creació crítica i de connexió amb imaginaris sovint invisibles.
Entre les seves creacions destaquen Borderhack, sobre fronteres i migracions, i No Media Detected, centrada en els mitjans de comunicació, així com accions com el videomapping de La hipoteca de tu vida. També han realitzat videoclips per a artistes com Pony Bravo, María José Llergo o Califato 3/4, i col·laboren habitualment amb creadors com Raúl Cantizano, Rocío Márquez o Niño de Elche.
El 2021 van estrenar .nomedia amb Juanjo Fernández i, amb Niño de Elche, van portar el flamenc al Sónar amb Raverdial. Han actuat en festivals com la Biennal de Flamenc de Sevilla, el Festival Flamenc de Nova York o Monkey Week. El 2022 van presentar El 92 cava con todo.
Albània, convidada d’honor 2026
Cada any, el Festival Ull Nu dedica una part de la seva programació a la creació cinematogràfica d’un país convidat d’honor diferent. En aquesta edició, el protagonisme serà per a Albània.
L’organització col·labora amb el Tirana Film Festival i el Centre Nacional de Cinematografia d’Albània, en el marc de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i el país balcànic.
L’aposta d’enguany inclou la participació de destacades figures de la indústria audiovisual albanesa, com Agron Domi, director del Tirana Film Institute i del Tirana Film Festival; Jonid Jorgji, president del Centre Nacional de Cinematografia d’Albània, i Majlinda Tafa, directora de l’àrea de Polítiques Internacionals i Promoció del mateix organisme.
Durant els dies del festival, la delegació albanesa participarà en una trobada professional amb representants d’institucions andorranes, amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi cultural i establir noves vies de col·laboració.
En aquest context, el Centre de Congressos d’Andorra acollirà la projecció d’una selecció d’obres de cineastes albanesos, entre les quals destaquen An Untold Story, de Sara Hoxhaj; The Champ, d’Ermir Keta; Sheets, d’Evi Gjoni, i Burri, d’Artur Dauti.
Amb aquesta iniciativa, el Festival Ull Nu reforça el seu compromís amb la difusió d’un cinema alternatiu, original i divers, apropant al públic andorrà propostes audiovisuals que difícilment arriben als circuits habituals.