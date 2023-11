“Los juegos del hambre. Balada de pájaros cantores y serpientes”, de Francis Lawrence

“Los juegos del hambre. Balada de pájaros cantores y serpientes”. Aquesta història ens situa en el matí de la collita de la desena edició de “Los juegos del hambre” i, hi trobem un jove Corolianus Snow, que es prepara per a una ocasió molt especial: assolir la glòria com a mentor dels Jocs. La família Snow travessa una època difícil i el seu destí depèn que el jove superi en enginy i estratègia els seus companys com a mentor del tribut que li sigui adjudicat.

Però, tot sembla estar en contra quan l’humilien en assignar-li a la tribut del Districte 12, Lucy Gray Baird, a la qual estarà irremeiablement unit. Aquesta és una cinta basada en els orígens de “Los juegos del hambre”, que torna a estar dirigida per Francis Lawrence i es basa en el guió escrit per Suzanne Collins, l’autora de la saga de novel·les, i Michael Arndt i Michael Lesslie.

La pel·lícula (acció, aventures i ciència ficció) té una durada de 2 hores i 38 minuts. Els principals actors són Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage. El títol original del film és The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Va arribar als cinemes el passat 17 de novembre.