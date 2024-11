‘Los destellos’, de Pilar Palomero

Després de passar pel 72è Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià amb molt bona nota, el tercer llargmetratge de Pilar Palomero, el ‘Los destellos’, ha arribat als cinemes. La nova pel·lícula de la cineasta aragonesa trenca la dinàmica de les seves dues pel·lícules anteriors centrades sobre la maternitat, ‘Las niñas’ 2020) i ‘La maternal’ (2022), per a passar a l’altre extrem de la vida en rodar ara un melodrama mortuori.

La història de ‘Los destellos’ ha estat escrita per la mateixa Pilar Palomero tot adaptant el relat ‘Un corazón demasiado grande’ d’Eider Rodríguez. Es descriu el difícil i forçat retrobament d’una parella trencada, Isabel (Patricia López Arnaiz) i Ramon (Antonio De la Torre), ara greument malalt, gràcies a la mediació de la filla d’ambdós, Madalen (Marina Guerola). Tenim així una pel·lícula de càmera, amb tot just quatre personatges, que compta amb paisatge de fons de l’entorn natural del Matarranya.

El resultat és un contingut i caut drama en temps de dol de to intimista i introspectiu que se sosté en el rostre i la mirada d’Isabel. ‘Los destellos’ és com una marxa fúnebre amb notes de pasdoble a ritme de respirador mèdic on destacar el gran treball actoral de Patricia López Arnaiz, mereixedora del premi a la millor interpretació protagonista al festival donostiarra. La protagonista de ‘20.000 especies de abejas’ (2023, Estibaliz Urresola) suma així un nou i valuós guardó després del Goya a la millor actriu per ‘Ane’ (2020, David Pérez Sañudo). De la mateixa manera, el reputadíssim Antonio De la Torre – Goya al millor actor protagonista per ‘El reino’ (2018, Rodrigo Sorogoyen) -, ens deixa un sobri i emotiu rol de moribund en una de les seves millors interpretacions.