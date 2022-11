L’origen del Chupa Chups

El Chupa Chups va ser un invent del català Enric Bernat Fontlladonosa. Aquest pastisser i confiter va treballar des de petit a la fàbrica de caramels que tenia el seu avi a la ciutat de Barcelona. Després de realitzar el servei militar va crear el seu primer negoci, una fàbrica que elaborava confits i la qual va durar tan sols quatre anys, perquè li van oferir la direcció de la Granja Astúrias, i d’aquesta a dirigir unes altres com Reñé, una confiteria suïssa, i en la que ja li va sorgir la idea del seu gran invent.

En 1959 i veient que els caramels de l’època no estaven fets per a nens perquè resultaven molt grans i obligava els petits a treure’ls i ficar-los repetidament de la boca amb la brutícia que això comportava, va decidir fabricar un caramel en forma de bola que pogués agafar-se amb un pal i, així, evitar enllardar-se i enganxar-se amb el caramel. En el 1960 va substituir el pal de fusta per un de plàstic tal com el coneixem ara.

Molts noms es van pensar per a aquest caramel: Pals, Rols i Chups, decantant-se finalment per aquest últim. No obstant això, i pel fet que es va popularitzar amb un anunci en el qual es deia: Chupa, chupa, chupa…Chups, el públic va començar a conèixer-lo amb aquest nom i així era com el demanaven a les botigues, per la qual cosa la companyia finalment va decidir canviar-li el nom per l’actual, el de Chupa Chups.

A fi d’aconseguir un major èxit, en 1969, Enric Bernat decideix encarregar-li a Salvador Dalí un nou disseny per al seu embolcall. Diuen que al famós pintor català només li va portar una hora fer-ho, treball pel qual va rebre una quantitat milionària. Però sens dubte la seva aportació va ser essencial. Va mantenir la tipografia del logo, però va decidir plasmar les lletres sobre un fons groc en forma de flor i canviar la ubicació a la part superior de l’embolcall i no a la lateral, fent que aquest estigués molt més visible.

Actualment el Chupa Chups és un caramel universal i s’exporta a tothom, venent-se més de 1.000 milions d’unitats a l’any. Des de 2006, el Chupa Chups no pertany a la família Bernat. Actualment, la marca és propietat de l’empresa italiana Perfetti Van Mielle, amb seu a Sant Esteve Sesrovires (Catalunya), encara que la central es troba a Breda (Països Baixos).