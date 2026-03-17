Lorena Jordana participa a la reunió anual del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa, a Varsòvia

La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals (SEAFI), Lorena Jordana, participa aquesta setmana a la reunió conjunta anual del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), que se celebra del 16 al 18 de març, a Varsòvia (Polònia). Jordana hi assisteix en qualitat de membre del Consell d’Administració de l’organisme.
La trobada reuneix representants de la Junta de Govern, el Consell d’Administració i l’alta direcció del CEB, i constitueix un espai clau per a revisar les operacions de l’entitat, aprovar nous projectes i definir les prioritats estratègiques del Banc. Enguany, la reunió se centra en el lema CEB: proporcionar impacte social a nivell local, amb especial atenció a projectes d’inversió en àmbits com l’habitatge, la salut i l’educació, orientats a donar suport a les poblacions més vulnerables d’Europa.
En el marc de la reunió, la secretària d’Estat també participa en els actes commemoratius del 70è aniversari del CEB, on s’aborden els principals reptes que afronta el model social europeu, com les tensions geopolítiques, els canvis demogràfics o la transformació tecnològica.
La participació d’Andorra en aquest fòrum reforça el compromís del país amb els instruments multilaterals de finançament amb impacte social i amb la promoció de polítiques orientades a la cohesió i la inclusió.
El Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa és una institució multilateral amb 43 estats membres i un mandat exclusivament social. Finança projectes en sectors com l’educació, la salut i l’habitatge assequible, amb especial atenció a les necessitats de les persones més vulnerables, així com a les dimensions socials del canvi climàtic i el medi ambient.