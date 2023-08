Coberta del llibre “Loquis”, de Tomeu Pinya

Títol: Loquis

Autor/a: Tomeu Pinya

Pàgines: 48

Editorial: Dolmen Books

Ser o no ser pares, aquesta és la qüestió. Un moment crucial a la vida de moltes persones, que ho celebren, ho lamenten, ho desitgen o, fins i tot, ho eviten, cadascú a la seva manera. I és que la vida no ens somriu a tots d’igual manera.

La felicitat i la tristesa, la il·lusió i la decepció estan sovint més a prop del que pensem, del que desitgem, i fins i tot poden compartir moment i espai. Una coincidència que amb freqüència provoca resultats devastadors. Loquis és un breu, però significatiu mostrari de casos inspirats en milers d’històries reals.

Una crònica social emotiva, tendra i, fins i tot, romàntica, però també dura, aspra i rotunda. Com la vida mateixa. Una història inspirada en l’obra teatral homònima escrita per Neus Nadal i adaptada per Tomeu Pinya al còmic.





Font: lacasadellibro