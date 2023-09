L’oportunitat de conèixer l’època daurada de l’Hotel Rosaleda

L’Hotel Rosaleda il·luminat de groc. Foto: Comú d’Encamp

Sota el lema “Patrimoni viu”, les Jornades Europees del Patrimoni (JEP), que se celebren a Andorra del 14 al 29 de setembre, versen enguany al volant del patrimoni immaterial que han llegat les generacions passades a les presents i que segueix viu en la cultura del país. El concepte de patrimoni viu es refereix als sabers, les tècniques tradicionals, els oficis, les tradicions, etc., el coneixement dels quals ha arribat fins a l’actualitat. Aquestes jornades internacionals impulsades pel Consell d’Europa i la Unió Europea esdevenen una activitat participativa en relació amb el patrimoni cultural.

Les Jornades s’allargaran fins al diumenge 24. Durant aquests dies es podrà gaudir de tot un seguit d’activitats ben diverses al tomb del patrimoni viu del Principat: des de llegendes teatralitzades del país, a la Biblioteca Nacional; fins a un taller de cistelleria creativa per a conèixer la tècnica del treball amb vímet a l’Hotel Rosaleda.





Recull de la memòria oral de l’Hotel Rosaleda

És en aquest emplaçament on també es durà a terme el recull de la memòria oral de les persones que van viure l’època daurada de l’Hotel, a través de l’enregistrament d’entrevistes en vídeo el divendres 22 de setembre.

Des de l’organització es fa una crida a tothom que vulgui participar en aquesta recuperació de la memòria oral, poden contactar trucant al 844 141 o bé per correu a contacte_patrimoni@govern.ad.

Altres propostes programades són les sortides guiades pels especialistes, per a conèixer les tècniques tradicionals que s’han fet servir en la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar, i a la intervenció de restauració que recentment s’ha fet a Sant Joan de Caselles. Així mateix, s’ha programat una ruta urbana per a descobrir escenaris clau que van viure els refugiats de guerra que van passar pel país entre els anys 1936 i 1945, una memòria encara viva, i una excursió teatralitzada per la muntanya per a conèixer els orris d’Encamp.

Finalment, en el programa també s’han inclòs dos concerts oferts per la Fundació ONCA, un dels quals serà amb repertori musical pirinenc i andorrà, recuperat pel músic David Font a partir d’una iniciativa de l’Arxiu d’Etnografia, i que farà un tast del que era la música a Andorra l’any 1925. El segon concert serà un duo de violoncels a l’església de Sant Joan de Caselles, just després de la visita guiada. D’altra banda, i com cada any, els museus d’Andorra se sumen a les JEP i oferiran l’entrada gratuïta.





Les Jornades Europees del Patrimoni a Andorra

Les Jornades Europees del Patrimoni són jornades festives del patrimoni cultural que tenen com a finalitat apropar els béns culturals a la ciutadania i als visitants.

L’origen de les JEP es troba en la 2a Conferència europea de ministres responsables del patrimoni cultural, celebrada a Granada l’octubre del 1985. Van sorgir com a proposta del ministre de Cultura francès i es va iniciar així una celebració que el Consell d’Europa apadrinaria oficialment l’any 1991 i a la qual es va unir posteriorment, l’any 1999, la Unió Europea.

Actualment, 50 països europeus celebren aquestes jornades, que s’han convertit en un esdeveniment cultural de primer ordre en el continent. Durant aquests dies, milions d’europeus participen en les activitats que s’organitzen arreu i que els permeten descobrir el patrimoni cultural que els envolta, alhora que s’obren al públic espais que normalment tenen l’accés restringit.

Andorra va signar la Convenció Cultural Europea el 10 de novembre de 1994 i la va ratificar el 22 de gener de 1996. Des de l’aleshores, Andorra ha participat de manera ininterrompuda en les Jornades Europees del Patrimoni.





El programa complet de les Jornades, aquí.