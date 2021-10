López subratlla la importància de prioritzar els “perfils tècnics” en els pròxims nomenaments

El president socialdemòcrata, Pere López, ha destacat en una entrevista feta aquest matí al programa “El cafè dels matins de la Nacional”, a Ràdio Nacional d’Andorra, que els nomenaments que es produiran dijous durant la sessió al Consell General al Tribunal de Comptes i l’Agència de Protecció de Dades (APDA) haurien de ser a persones amb “perfils tècnics” adequats als llocs de treball requerits i no a gent de confiança o militants de partits polítics que no compleixin els requisits sol·licitats.

En aquest sentit, el president socialdemòcrata ha explicat que va ser “una sorpresa” el fet que Ciutadans Compromesos no hagi signat per a la candidatura al Tribunal de Comptes i ha exposat que el PS no ha fet amb la candidatura a l’APDA perquè “tenim una diferència de criteri ja sigui amb relació al procediment que s’ha seguit i al que la persona proposada compleixi els requisits necessaris per a aquest lloc”.

López també ha subratllat tota la feina que s’està fent des del PS i ha destacat que un dels punts que s’està treballant des del grup parlamentari és la Llei del Codi de Família, per la qual es crearà un grup de treball dins del partit per acabar de presentar les esmenes. El president socialdemòcrata també ha ressaltat l’aposta per la sostenibilitat, la necessitat d’una línia de ferrocarril i el rebuig a infraestructures innecessàries que malmetin el nostre ecosistema, com el projecte del telefèric al pic de Carroi. Pel que fa a la situació a la Vall del Madriu, López ha explicat que la problemàtica no prové per l’accés rodat sinó per una hipotètica normativa de construcció de noves bordes, que consta dins l’acord entre els quatre comuns i que és objecte d’un major debat dins de la majoria.

El president socialdemòcrata ha fet una valoració positiva de l’estiu perquè no s’han hagut de prendre mesures sanitàries extraordinàries, ha recordat que la gestió de la pandèmia des del Govern s’ha realitzat de manera encertada i amb el suport pel Partit Socialdemòcrata, però que en l’àmbit econòmic ha estat insuficient en alguns sectors, com per exemple els autònoms, a qui els socialdemòcrates es considera que s’han deixat força oblidats. “Sempre hem aportat en positiu propostes que en un primer moment no va rebre el suport del Govern i dels grups que li donen suport, però que en una segona o tercera fase han vist la llum”.