López referma el suport dels socialdemòcrates al PS francès en el seu 79è congrés

El president socialdemòcrata, Pere López, ha assistit aquest dissabte al 79è Congrès del Partit Socialista de França, celebrat a la població de Villeurbane, per donar tot el suport del Partit Socialdemòcrata d’Andorra a la formació francesa. López ha mantingut una trobada amb Jean-Yves Leconte, senador dels francesos que resideixen a l’estranger, qui va mostrar la seva preocupació per la pèrdua de presència francesa a Andorra.

El president socialdemòcrata ha estat un dels pocs convidats internacionals que també ha pogut intercanviar opinions sobre la política actual a França i al Principat amb Olivier Faure, qui ha estat reescollit com a líder del PS francès. López i Faure han acordat celebrar una reunió pròximament per tractar les línies de treball entre ambdós partits en benefici d’Andorra i de França.

L’assistència de López al 79è Congrés del Partit Socialista francès ha estat possible gràcies de la bona relació bilateral que hi ha entre el PS andorrà i el partit gal. De fet, el Partit Socialdemòcrata ja va mantenir un reunió fa uns mesos amb el portaveu del Partit Socialista a l’Assemblea Nacional per explicar les necessitats del Principat.