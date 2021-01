López reclama al Consell d’Europa un accés equitatiu a les vacunes entre els Estats membres

Tenir accés a la publicació de dades i estadístiques d’entitats nacionals i supranacionals, als programes de cooperació i col·laboració entre països i a la informació de companyies farmacèutiques és i serà clau en la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la Covid-19. Així ho ha recordat aquest dimecres el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, a l’Assemblea d’Hivern 2021 del Consell d’Europa, a Estrasburg al llarg d’una sessió en la qual s’ha tractat l’accés i la distribució de les vacunes contra la Covid-19.

Durant el seu discurs, López ha volgut reconèixer la labor a la seva companya i membre del grup ALDE, Jennifer de Temmerman, qui ha elaborat l’informe sobre els aspectes tècnics, legals, pràctics i tàctics de la vacuna de la Covid-19. Al llarg de la sessió, López ha emès el seu vot favorable en representació d’Andorra al dit informe, i n’ha volgut destacar l’apartat 7.2, que fa referència al principi i a les estratègies per a la distribució equitativa de vacunes entre estats. “Es tracta no tan sols d’un principi ètic i de justícia bàsic i fonamental, sinó que també d’una estratègia sanitària més lògica de lluita contra una crisi que és global i que no pot permetre’s diferents ritmes de vacunació entre països, ni tampoc una gestió no consistent amb relació als col·lectius vulnerables i de risc”, ha assenyalat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

Finalment, el líder del PS ha volgut fer esment a la importància de la transparència per part de tots els agents implicats en la gestió de la pandèmia: “Des del Consell d’Europa no es pot més que exigir una total transparència i la publicació de dades i estadístiques d’entitats nacionals i supranacionals, així com garantir accessos als programes de cooperació i col·laboració entre països i a les companyies farmacèutiques”, ha clamat López.

Des de l’inici de la pandèmia, els consellers i conselleres del Grup Parlamentari Socialdemòcrata han focalitzat una part important de la seva tasca a demanar l’accés a informació relativa a la gestió de la pandèmia que, al seu entendre, hauria de ser pública i estar a l’abast de qualsevol ciutadà.