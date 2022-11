López (PS) demana explicacions per les pèrdues de 122 milions d’euros del Fons de Reserva de Jubilació

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, demana explicacions per les pèrdues de 122 milions d’euros del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ). Ho ha fet entrant a tràmit una pregunta, per a ser resposta per escrit, i una demanda d’informació.

En la pregunta, López demana concretament per l’explicació dels motius i orígens dels resultats negatius registrats aquest 2022, i un desglossat dels productes i tipus d’actius endreçats segons el valor de les pèrdues, del pitjor al millor resultat.

En la demanda d’informació, el líder socialdemòcrata sol·licita, en format full de càlcul, el detall de totes les inversions vigents des de l’any 2002 i amb el seu valor a data de 30 de setembre del 2022 i al tancament del 2021 (data de 31 de desembre del 2021). En aquest full de càlcul, López hi espera la informació sobre característiques, tipologia, país, moneda, gestor, fons al que està associat el producte i “tota altra informació que permeti el seu adequat anàlisi”.

A la vegada, López demana el detall de les comissions pagades directament i d’aquelles que es troben dins els propis productes d’inversió del Fons de Reserva de Jubilació.