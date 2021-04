López i Salazar tracten la mobilitat internacional amb la líder socialdemòcrata a Europa, Iratxe Garcia

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i la presidenta suplent, Judith Salazar, s’han reunit avui a Brussel·les amb diversos responsables del Parlament Europeu per treballar sobre temes d’interès per a Andorra com són la mobilitat internacional arran de la Covid i el passaport verd digital. López i Salazar han viatjat fins a la capital de Bèlgica per seguir enfortint les relacions internacionals in situ amb la presidenta d’Alianza Progresista de Socialistas i Demócratas al Parlament Europeu, Iratxe Garcia, així com amb els eurodiputats del Partit Socialista de Catalunya (PSC) Javier López i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Jordi Soler. Aquestes reunions han servit per facilitar els contactes dels representants més adients sobre totes aquestes temàtiques, amb els quals els socialdemòcrates es reuniran en el propers dies.

Els responsables a l’organisme europeu i els socialdemòcrates han fet seguiment sobre el reglament del passaport verd digital, que ha de permetre als residents de la UE a desplaçar-se sense problemes i que s’està treballant al Parlament Europeu. Aquest tema és cabdal arran de la importància que té amb relació al sector turístic, tant a nivell global com a nivell d’Andorra, “un fet que s’està treballant intensament des del grup socialdemòcrata a causa de la inacció del Govern d’Espot-Gallardo durant la pandèmia i que ha provocat la pèrdua de tota la temporada d’hivern”, segons manifesta el Partit Socialdemòcrata en un comunicat.

El grup socialdemòcrata recorda que els contactes que estableixen “estan al més alt nivell dins i fora de la nostra família política”, i que les relacions que es teixeixen són positives per al país, els ciutadans i els sectors econòmics empresarials. En aquest sentit, el president del grup parlamentari destaca que les declaracions que el ministre portaveu del Govern, Eric Jover, va fer ahir durant la roda de premsa van ser “desafortunades i poc oportunes”, ja que en aquell moment els socialdemòcrates estaven viatjant a Brussel·les per seguir fent reunions i contactes internacionals i obtenir les millors situacions per al país.