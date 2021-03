López i Alís debaten sobre els tipus efectius amb els representants de la Cambra de Comerç

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el primer secretari del PS, Gerard Alís, s’han reunit telemàticament amb els representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis per tractar la problemàtica sobre els tipus efectius dels diferents tributs.

Els socialdemòcrates han debatut amb el president de la Cambra, Miquel Armengol, la directora de l’ens, Pilar Escalé, la directora adjunta, Sol Rossell i el vicepresident d’Indústria, Daniel Armengol, sobre les interpretacions i els comunicats tècnics emesos pel ministeri de Finances i les preocupacions sobre la Llei de finances comunals, que està a tràmit parlamentari.

López i Alís han aprofitat per posar en relleu les reunions mantingudes a Madrid amb els polítics espanyols sobre el projecte de llei de mesures de prevenció contra el frau fiscal que treballa Espanya, així com l’evolució del concepte “paradís fiscal” en l’àmbit internacional i a la Unió Europea i com el focus se situa ara en els tipus efectius dels diferents tributs destacant el repte que aquesta qüestió suposa pel futur del país i la necessitat d’avançar-se als esdeveniments.