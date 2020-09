López demana explicacions al Govern pel secretisme de la reunió amb el Secretari d’Estat de la Santa Seu

El cap de l’oposició, Pere López, ha manifestat aquest matí el seu disgust per l’opacitat i el secretisme que envolten la reunió que va mantenir el Cap de Govern amb el secretari d’Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, al mes de Gener. Des del Partit Socialdemòcrata lamenten que la ciutadania s’hagués d’assabentar vuit mesos després d’aquesta reunió, per les declaracions que el nunci apostòlic, Bernardito Cleopas Auza, va fer als mitjans de comunicació.

Amb l’objectiu de conèixer els motius que han portat a Govern a ocultar aquesta reunió, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat una pregunta oral, demanant , per una banda, com explica el Govern a la ciutadania que l’esmentada reunió no formés part de l’agenda pública del Cap de Govern ni fos objecte de cap publicitat ni explicació pública, i, per l’altra, com interpreta el Govern que l’esmentada reunió si fos elevada al caràcter de públic per part del Govern del Vaticà.

Els socialdemòcrates lamenten l’opacitat del Govern i insisteixen que és poc comprensible que no s’hagi comunicat ni donat informació: “no entenem que s’hagi mantingut en secret tant cap a l’opinió pública com cap al Consell General o altres organismes”, ha declarat el cap de l’oposició. La ciutadania mereix saber per què es va fer amb aquesta clandestinitat”.