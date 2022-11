López: “Andorra es mereix un pressupost per a contenir la inflació i permeti recuperar poder adquisitiu”

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha expressat l’oposició al pressupost per al 2023 presentat pel Govern assegurant que “no volem de cap de les maneres un pressupost continuista”, ja que agreuja les problemàtiques que té el país i “Andorra es mereix uns pressupostos en els quals les famílies i la competitivitat empresarial siguin la màxima prioritat, amb els quals s’adoptin mesures valentes per a contenir la inflació i permetin recuperar el poder adquisitiu de la població”. Ho ha dit en el seu discurs de defensa de l’esmena a la totalitat al Projecte de pressupost presentada des de les files socialdemòcrates.

López ha assenyalat que un pressupost continuista és sinònim de “més dificultats d’accés a l’habitatge, més pèrdua de poder adquisitiu, més inflació, majors dificultats a la viabilitat d’empresaris i autònoms, més encariment dels serveis públics i majors dificultats per als pensionistes i per a les persones que reben pensions d’invalidesa i d’altres”. “I justament tot això és el que no volem”, ha asseverat el líder socialdemòcrata.

Després de repassar algunes dades estadístiques, com la situació de l’IPC (del 7% al tancament d’octubre), o la preocupació de la població per la qüestió de l’habitatge (el darrer Observatori mostrava que el 49% de la població està preocupada per l’accés a l’habitatge), o la pèrdua de poder adquisitiu (el 41,7% manifestava dificultats per a arribar a final de mes), López ha exposat com el Govern no dona resposta a aquestes problemàtiques ni tampoc ho fa el pressupost presentat per a l’any vinent.

“Aplicar el 100% de l’IPC als membres del Govern, alts càrrecs i càrrecs de confiança quan no serà el cas del conjunt de la ciutadania, o proposar un augment significatiu i generalitzat dels lloguers (ja prou alts) que serà igual o superior a l’augment que cada ciutadà veurà del seu salari, és el perfecte resum del que ens estan proposant per a l’any 2023”, ha resumit.

Així, “la política general que el Govern està duent a terme com les previsions pressupostàries per al 2023 no ens sembla la més adequada, ni ens sembla que sigui la necessària per a fer front a aquesta situació”, ha argumentat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, que ha conclòs manifestant que “Andorra es mereix uns pressupostos en els quals les famílies i la competitivitat empresarial siguin la màxima prioritat, amb els quals s’adoptin mesures valentes per a contenir la inflació i permetin recuperar el poder adquisitiu de la població”.