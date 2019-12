L’11a edició de la Sant Silvestre la Seu-Memorial Marc Peña Turet superarà els 2.300 inscrits, segons les dades que ha avançat l’organització poques hores abans que se celebri la prova, avui dimarts 31 de desembre. La sortida tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda des de la plaça dels Oms, on també hi haurà la meta i l’avituallament per als participants quan arribin novament al punt de partida.

La principal novetat de la SantSi 2019 és el relleu en l’organització. Després de deu anys, l’entitat Lokal 23 -que va crear la cursa de manera improvisada al 2009- tanca una etapa i des d’ara se n’encarrega la Penya 9293. Els portaveus d’aquest col·lectiu, Pol Ausàs i Josep Rebés, han explicat en una entrevista a RàdioSeu que inicien el repte “amb il·lusió i amb ganes” perquè sempre s’han sentit “molt lligats a la Sant Silvestre”, atès que la majoria d’ells l’han corregut -en alguns casos, en totes les edicions- i volen mantenir viu el record i l’homenatge al seu amic Marc Peña.

Enguany la cursa manté un esquema molt semblant al d’anteriors edicions: un recorregut assequible i apte per a tothom, de 3,2 km al voltant del nucli urbà de la Seu i que es pot fer tant corrent com caminant. Passa pel carrer Major, la plaça de Catalunya, el passeig Joan Brudieu, el pont de la Palanca, la zona del parc de Bombers i el Camí Ral de Cerdanya fins a arribar novament a la plaça dels Oms. Es computarà el temps dels 100 primers classificats, però l’objectiu principal és, assenyalen, “que hi vingui el màxim possible de gent de la Seu i de la comarca; i com més gent, millor”.

Aportació solidària

Des de diumenge, l’Ateneu Alt Urgell acull la recollida de dorsals i dels obsequis oferts pels patrocinadors i col·laboradors. Com a novetat, enguany la Sant Silvestre la Seu estrena un vessant solidari: la recaptació del sorteig de la panera i de la venda de plaques solidàries es destinarà a la Fundació Enriqueta Villavecchia, de lluita contra el càncer infantil. L’organització es mostra satisfeta per la resposta dels participants i ha avançat que fins aquest matí ja s’havia recaptat uns 1.300 euros.

Carta d’agraïment

Aquest dilluns, la Penya 9293 ha publicat una carta d’agraïment a Lokal 23, impulsors de la Sant Silvestre la Seu i organitzadors fins aquest any passat. Entre d’altres aspectes, recorden que sovint es fa “agraïments a entitats i empreses sense les quals la SantSi no seria possible, però sens dubte, si hi ha un col·lectiu responsable que demà ens reunim més de 2.000 persones a la plaça dels Oms, aquest no és altre que el Lokal 23”.

El text rememora que “ara fa tot just 10 anys que un grupet d’amics, no més de 40, es van reunir per córrer pels carrers de La Seu” i que “10 anys passen volant” i molt pocs s’imaginaven “que el que va començar com una trobada entre amics s’acabaria convertint en l’esdeveniment esportiu que aplega més participants de tota la província”, si bé indiquen que “el que sí que ens podríem haver imaginat és que si algú era capaç de fer-ho possible, aquests eren el Lokal23”.

Des de la Penya 9293 expliquen que els darrers mesos s’han pogut fer la idea “de tot l’esforç que comporta organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud i com de bé s’han hagut de fer les coses perquè any rere any la SantSil hagi anat a més”. Per tot plegat, volen agrair a Lokal23 “la feina feta durant aquests 10 anys, la gran ajuda oferta aquests darrers mesos i molt especialment, la iniciativa de convertir la Sant Silvestre de La Seu en un memorial al Marc”.