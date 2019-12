La Sant Silvestre de la Seu d’Urgell-Memorial Marc Peña Turet arriba a la seva XI edició, i seguint amb les bases dels darrers anys, la popular cursa del 31 de desembre tornarà a constar de 3,6 km amb inici i final a la plaça dels Oms.

La sortida de la prova es donarà a les 18.30 hores a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell. Com sempre, cal recordar, que la cursa és totalment gratuïta però es requereix inscripció prèvia a la pàgina web www.santsilvestre.com per a participar-hi. Aquesta inscripció també dóna dret a tots els corredors a participar en el sorteig de diferents premis i en l’avituallament del final de la cursa. La recollida dels dorsals, juntament amb el seu respectiu barret de Pare Noel, així de com diversos productes de patrocinadors, serà a l’Ateneu de l’Alt Urgell (carrer Capdevila, 6, la Seu d’Urgell) els dies 29, 30 i 31 de desembre.

Vessant solidari

Com a novetat, enguany la cursa tindrà un vessant solidari en la que tothom qui vulgui, els mateixos dies de la recollida de dorsals, podrà adquirir una butlleta per entrar en el sorteig d’una panera. El preu serà de dos euros pel primer tiquet, i a partir del segon, serà d’un euro per cada un de més. Els diners recaptats aniran adreçats íntegrament a la fundació Enriqueta Villavecchia, en la lluita contra el càncer infantil.

L’any passat, la Sant Silvestre va arribar als 2.112 inscrits i en aquesta edició s’espera arribar a una xifra similar de participació. Des de l’organització, es recomana estar atents a les seves xarxes socials de Facebook, Instagram i Twitter per no perdre’s cap novetat de la cursa.