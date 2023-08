L’ONU “renya” el Principat en matèria d’igualtat de gènere

La seu de l’ONU (arxiu)

Estibada d’orelles de les Nacions Unides que acusa Andorra de manca d’informació en matèria d’igualtat de gènere. Així ho indica en un informe amb prop de 200 països d’arreu del món on s’analitza l’índex d’empoderament de la dona i el grau de paritat. Ho fa a través d’indicadors com la inclusió de mètodes anticonceptius, el repartiment de les tasques domèstiques i la participació de la dona en la vida política.

En la llista de l’organisme, el Principat queda agrupat amb països com Afganistan, Algèria i Angola per no tenir les dades completes. Des del Govern es mostren sorpresos per l’informe i asseguren que no han rebut cap consulta per part de l’ONU. Tot i això, avancen que Exteriors treballarà amb els ministeris per a recollir la informació necessària i enviar-la al més aviat possible.

Val a dir que, curiosament, l’estudi anterior, el del 2021, sí incloïa Andorra entre els països amb l’índex de desenvolupament humà més alt del continent. Per aquest motiu, l’actual informe ha sorprès a més d’un.